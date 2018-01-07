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Beşiktaş Başkanı Orman: Türk futbolunun marka değeri yükselmeli

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, Cenk Tosun'un İngiliz ekibi Everton'a transferinin çok abartıldığını, bunun önüne geçebilmek için Türk futbolunun marka değerinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Orman: Türk futbolunun marka değeri yükselmeli

ANTALYA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin bahçesinde düzenlenen, teknik heyet ve futbolcuların da yer aldığı barbekü partisine katıldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Orman, Cenk Tosun'un bonuslar hariç 22 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Everton'a transfer olması konusunda, "Bunlar çok normal ve yapılabilir şeyler. Çok abartıldığını düşünüyorum. Buna ülkem açısından da üzülüyorum. Futbolun ve özellikle Süper Lig'in marka değerini biraz yükseltmeliyiz. Neticede UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en önemli oyunculardan birinin transferini gerçekleştirdik. Oyuncu çok istediği için de transferi kabul ettik." diye konuştu.

"Şartlar uygun olursa takviye yapacağız"

Başkan Orman, Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının ardından kadrolarına bir forvet oyuncusu katmak istediklerini aktardı.

Henüz ara transfer döneminin başında olduklarını ifade eden Orman, "Transferin bitmesine daha var. Ekonomik koşullara bakacağız, değerlendireceğiz. Kadromuzda Negredo gibi bir golcümüz var. Şartlar uygun olursa takviye yapacağız. Eğer uymazsa yapmayacağız. Türkiye'de hiç kimsede olmayan bir kadro derinliği var. Devre arası transferleri zor şeyler." şeklinde görüş belirtti.

"Arda'nın mevkisinde çok oyuncumuz var"

Fikret Orman, İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen ve adı Beşiktaş ile transfer söylentilerine karışan milli oyuncu Arda Turan'ın mevkisinde çok oyuncuya sahip olduklarını söyledi.

Arda'nın çok karakterli olduğunu vurgulayan Orman, "Arda'yı severim. Beşiktaş'ta da görmek isterim. Kadroda Arda'nın mevkisinde oynayan çok oyuncumuz var. Arda'nın transferi hem takımda hem de kendisinde mutsuzluk oluşturur. Ondan dolayı Arda ile bir ilgimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Emre Doğan

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