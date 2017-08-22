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Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, ligin üçüncü haftasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen sabah antrenmanına, futbolcuların salonda ısınma ve açma germe hareketleriyle başladığı bildirildi.

Siyah-beyazlıların daha sonra istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptığı belirtildi.

Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarına akşam basına açık antrenmanla devam edecek.

Muhabir: Ercan Çakar

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BeşiktaşBursasporSporSüper Ligşenol Güneş
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