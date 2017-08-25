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Beşiktaş, Bursaspor'u konuk edecek

- Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Bursaspor'la karşılaşacak

Beşiktaş, Bursaspor'u konuk edecek


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sezona Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup ederek başlayan siyah-beyazlılar, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı. İlk haftada Medipol Başakşehir'e rakip sahada 1-0 mağlup olarak sezona giriş yapan Bursaspor ise ikinci hafta sahasında Alanyaspor'u 3-2 yendi.

Vodafone Park'ta oynadığı lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Bursaspor'u da eli boş göndermeye çalışacak. Yeni stadındaki açılış maçını Bursaspor ile oynayan ve 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlılar, geçen sezonki müsabakayı da 2-1 kazandı.


- Taraftarıyla buluşacak


Siyah-beyazlılar, Bursaspor maçıyla bu sezon evinde ilk kez taraftarının karşısına çıkacak.

Sezona kendi evinde başlamasına rağmen Turkcell Süper Kupa'da aldığı seyircisiz oynama cezasını Antalyaspor karşısında çeken Beşiktaş, Bursaspor maçında taraftarıyla hasret giderecek.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Pepe, Gary Medel, Alvaro Negredo, Orkan Çınar ve Jeremain Lens, teknik heyetin görev vermesi durumunda ilk kez Vodafone Park'ta taraftar önünde mücadele edecek.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Atınç Nukan yarınki maçta da forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBursasporFutbolSüper Lig
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