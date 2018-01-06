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Beşiktaş, Cenk Tosun'a veda etti

- Siyah-beyazlı kulüp, Everton'a transfer olan milli futbolcu için mesaj yayımladı

Beşiktaş, Cenk Tosun'a veda etti


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk Tosun için mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, Cenk Tosun ile Beşiktaş'ın yollarının bir gün yeniden kesişeceği vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaşımız ile özdeşleşen kişiliği, saha içindeki duruşu, işine olan sadakati, mücadelesi ve azmiyle hem siyah-beyaz aşıklarının hem de futbolseverlerin gönüllerinde taht kuran bir isim Cenk Tosun. Taraftarlarımızın dilinden düşürmediği "Bu asla veda değil" sözü bugünkü durumu ne kadar da güzel özetliyor."

Cenk Tosun'un İngiltere'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğinin yer aldığı mesajda ayrıca şöyle denildi:

"Bizim Tosun Paşamız bundan sonraki dönemlerde takımımızda olmayacak, ama biliyoruz ki her zaman kalbinde siyah-beyaz aşkı taşıyacak. Büyük taraftarımız ve camiamızın kalbinde kurduğu tahtı ise hiç inmeyecek. Tosun Paşamız Beşiktaş'a veda etse de hatırası hep bizimle olacak. Cenk Tosun'un Beşiktaşımıza kattıklarını anlatmaya söz yetmez. Unutulması mümkün olmayan anılar hafızalarımızda taptaze. İngiltere'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden eminiz Cenk. Bu asla bir veda değil, bir gün yine buluşacağız."

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BeşiktaşCenk TosunEvertonFutbolSüper Lig
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