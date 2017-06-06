Beşiktaş Cenk Tosun'la coştu





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun şampiyonu Beşiktaş'ta en golcü isim Cenk Tosun oldu.

Siyah-beyazlıların geçen sezonki gol kralı Mario Gomez'in takımdan ayrılmasıyla kendini daha fazla gösterme fırsatı bulan Cenk, takımda ligin en golcüsü olarak dikkati çekti. Sezonu 20 golle tamamlayan Cenk, gol kralı Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love'ın (23 gol) ardından Süper Lig'de ikinci sırada yer aldı.

Sezonun ilk bölümündeki 16 maçta 10 gol kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, ikinci yarıda zaman zaman suskun kalsa da rakip fileleri 10 kez daha havalandırdı. Gol krallığı yarışında uzun süre önde olan Cenk, düşüş yaşadığı dönemde Vagner Love'ın gerisinde kaldı.





- Son 15 sezonun en golcü yerli futbolcusu





Süper Lig'de kariyerinin en iyi sezonunu 2016-2017'de geçiren Cenk, Beşiktaş'ta son 15 sezonun en golcü yerli futbolcusu oldu.

Siyah-beyazlı ekipte 2001-2002 sezonunda kadroda bulunan İlhan Mansız 21 gol atarken, Cenk uzun bir aradan sonra yerli futbolcular arasında ön plana çıktı.

Beşiktaş'ta 2002-2003'te 11 gol atan Sergen Yalçın, 2003-2004'te de 8 kez rakip fileleri havalandırdı. 2004-2005 sezonunda yerli oyuncular arasında Tümer Metin 10 gol attı. 2005-2006'da Gaziantepspor'dan transfer edilen Gökhan Güleç 8 kez gol sevinci yaşarken, sonraki 5 sezonda siyah-beyazlı ekipte yerli oyuncular hücumda fazla etkili olamadı. 2011-2012'de Mustafa Pektemek 8 gol bularak Beşiktaş'taki en golcü yerli oyuncu oldu. Siyah-beyazlılarda 2012-2013'te 11 gol kaydeden Olcay Şahan, daha sonraki 2 sezonda 8 kez gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte 2015-2016 sezonunda Oğuzhan Özyakup, 9 golle Beşiktaş'ın en golcü yerli oyuncusu oldu. Cenk Tosun, bu sezon attığı 20 golle hem 2016-2017'de takımında en golcü oyuncu hem de son 15 sezondaki en etkili Türk futbolcu unvanını aldı.





- Talisca'dan 13 gol





Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan sonra hücumda en etkili isim Anderson Talisca oldu.

Portekiz'in Benfica takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen Talisca, uzun süren sakatlığa rağmen hücumda takımına önemli destek verdi. Özellikle serbest vuruşlarda etkili olan Brezilyalı oyuncu, sezonu 13 golle tamamladı.





- Aboubakar kötü başladı iyi bitirdi





Siyah-beyazlı takımda Vincent Aboubakar ise ligde 12 gol kaydetti.

Bir başka Portekiz ekibi Porto'dan kiralanan Aboubakar, sezonun ilk bölümünde etkisiz kalmasına rağmen ikinci yarıda farklı bir performans gösterdi. Ligin ilk yarısında sadece 3 kez gol sevinci yaşayan Aboubakar, ikinci bölümde 9 kez rakip fileleri havalandırdı.





- Gollerin büyük bölümü üç oyuncudan





Beşiktaş, Süper Lig'deki 34 maçta 73 gol atarken bunların büyük bölümünü Cenk Tosun, Talisca ve Aboubakar ile buldu.

Toplam 45 golü bulunan üç futbolcu, Beşiktaş'ın gollerinin yüzde 61,6'sına imza attı.





- Oğuzhan ve Babel'den 5 gol





Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup ve Ryan Babel, beşer kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçen sezon 9 kez gol sevinci yaşayan Oğuzhan, bu sezon 5 gol kaydetti. Ara transfer döneminde Beşiktaş'a gelen Babel de şampiyonlukta takımına 5 gollük katkı yaptı.





- Savunmanın golcüsü Marcelo





Beşiktaş'ta savunmadaki isimler arasında en golcü isim Marcelo Guedes oldu.

Brezilyalı oyuncu, bu sezon 3 kez gol sevinci yaşadı. Dusko Tosic 2 kez rakip fileleri havalandırırken, savunma oyuncularından Adriano Correia, Gökhan Gönül, Luiz Rhodolfo ve Atınç Nukan da birer kez gol attı.





- Quaresma ve Ömer'den iki gol





Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma iki kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon fazla şans bulamayan Ömer Şişmanoğlu da takıma 2 gol kazandırdı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a kiralık olarak dönen ancak fazla şans bulamayan Demba Ba'nın yanı sıra Atiba Hutchinson bir gol buldu.

Sezonun devre arasında Trabzonspor'a giden Olcay Şahan da ligin ilk bölümünde siyah-beyazlı formayla 2 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın hanesine yazılan bir golü de, Trabzonsporlu Rodallega, Akhisar Belediyespor formasını giydiği ligin ilk bölümünde, siyah-beyazlı takımla yaptıkları maçta kendi kalesine atmıştı.