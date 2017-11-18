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Beşiktaş'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 21 Kasım Salı günü evinde oynayacağı G Grubu 5. hafta maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 12. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'la golsüz berabere kalarak zirve yarışında yara alan siyah-beyazlı ekip, Portekiz temsilcisiyle oynayacağı maçın ilk çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş yönetimde yapılan antrenmanda, Akhisarspor karşılaşmasında forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
İdmanda, diğer oyuncuların ise ısınma ve esneme hareketlerinin ardından dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptığı aktarıldı.
Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Muhabir: Sezer Yavuz

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