Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirveye tutundu





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 3-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.

Vodafone Park'taki mücadelede ilk yarıda etkili olamayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda sarı-kırmızılı rakibine büyük baskı kurdu. İkinci yarının ilk dakikasında Cenk Tosun ile 1-0 öne geçen Beşiktaş, 70. dakikada Dusko Tosic ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın son anlarında Alvaro Negredo ile bir gol daha bulan siyah-beyazlı takım, derbi maçtan 3-0 üstünlükle ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alan Beşiktaş, 5 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda puanını 26'ya çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, 14. haftaya 29 puanla lider olarak başlayan Galatasaray ile puan farkını da 3'e düşürdü.

Beşiktaş, uzun bir ara sonrası Galatasaray'a 3 farklı üstünlük sağladı. 1988-1989'da rakibini Ali Sami Yen Stadı'nda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, bu sefer sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.





- 2 haftalık düşüş sonlandı





Ligde son 2 haftada puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, bu düşüşünü derbi galibiyetiyle sonlandırdı.

Geride kalan 2 haftada Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından 0-0 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı mağlup ederek 3 puan elde etti.





- Vodafone Park'ta ilk derbi galibiyeti





Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı mağlup ederek Vodafone Park'taki ilk derbi galibiyetini de aldı.

2015-2016 sezonunda hizmete giren bu statta daha önce 3 derbi maçına çıkan Beşiktaş, bunlardan 2'sinde berabere kalıp, birinden de mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda ligde Galatasaray ile 2-2 ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise sarı-lacivertli ekibe 1-0 mağlup olmuştu.





- İç sahada 718 günlük derbi hasreti bitti





Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup ederek iç sahada 718 günlük derbi galibiyeti hasretini de bitirdi.

Siyah-beyazlı takım, derbilerde evindeki son galibiyetini 2015-2016 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 14 Aralık 2015'te Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu sezonun ikinci yarısındaki 2 derbi maçını deplasmanda oynadı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon Vodafone Park'ta oynadığı derbi maçlarda ise rakiplerine üstünlük kurmayı başaramamıştı.





- Dolmabahçe'de 3 maç sonra galibiyet





Beşiktaş, ligde Vodafone Park'ta 3 maç sonra galibiyete ulaştı.

Dolmabahçe'de Atiker Konyaspor'u 2-0 yendikten sonra üst üste 3 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı 3-0 yenerek bu hasretine de son verdi.





- Şenol Güneş ile Galatasaray maçı kaybetmiyor





Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray'a karşı başarılı performansını sürdürdü.

Güneş yönetiminde 5. Galatasaray derbisini oynayan siyah-beyazlı takım, bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.





- Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı





Beşiktaş, maçın ikinci yarısı başlar başlamaz üstünlük golünü buldu.

Siyah-beyazlı ekip, sağdan geliştirdiği atakta kaleci Fernando Muslera'nın hatasını iyi değerlendirdi ve 46. dakikada Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti.





- Cenk Tosun yine attı





Siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren golü atan Cenk Tosun, Galatasaray filelerini bir kez daha havalandırdı.

Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan lig mücadelesinde meşin yuvarlağı filelere gönderen Cenk Tosun, Dolmabahçe'de Galatasaray'a karşı bir kez daha gol sevinci yaşadı.

Cenk Tosun, Süper Lig'deki gol sayısını da 6'ya çıkardı.





- Negredo 3 dakikada golünü attı





Karşılaşmanın son golünü atan Negredo, oyuna girdikten 3 dakika sonra fileleri havalandırdı.

Mücadelenin 88. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil olan Negredo, 90+1. dakikada golünü kaydetti.

Bu sezon ligde tek golünü Aytemiz Alanyaspor karşısında atan İspanyol oyuncu, derbi maçta fileleri havalandırmayı başardı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Grandmedical Manisaspor maçında 4 gol atan Negredo, siyah-beyazlı formayla fileleri 6. kez havalandırdı.





- Vodafone Park golcüsü Tosic





Beşiktaş'ı 70. dakikada 2-0 öne geçiren Dusko Tosic, bu sezon Vodafone Park'taki 3. golünü kaydetti.

Ligde bu statta daha önce Bursaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında gol kaydeden Tosic, derbi maçta da fileleri havalandırmayı başardı.





- Üst üste pozisyonlar





Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda rakibi karşısında üst üste bulduğu pozisyonların çoğunu değerlendiremedi.

Beşiktaş, özellikle Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda farkı daha da açacak şekilde sonuca gidemedi. Maçın son dakikalarında da siyah-beyazlı ekipten Gary Medel, önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.





- Beşiktaş'tan penaltı itirazı





Siyah-beyazlılar, maçın 39. dakikasında Galatasaray ceza alanı içinde yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, ceza alanı içinde rakibinden sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncular, Oğuzhan'ın rakibin darbesiyle yerde kaldığı gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus'a penaltı itirazında bulundu. Taraftarlar da ilk yarıda sık sık bu yönde tezahürat yaptı.





- Oğuzhan Özyakup üçlü çektirdi





Siyah-beyazlılar, maçın ardından derbi galibiyetini coşkuyla kutladı.

Beşiktaş'ta uzun aradan sonra ilk 11'de şans bulan Oğuzhan Özyakup, taraftarlara üçlü çektirdi. Siyah-beyazlı ekipte daha sonra Cenk Tosun ve Negredo, el ele bir kez daha taraftarlara üçlü çektirerek sevinç yaşadı.