Beşiktaş derbide ilk peşinde

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı 2 Aralık Cumartesi günü konuk edecek Beşiktaş, rakibini mağlup ederek Vodafone Park'ta bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak.

Siyah-beyazlı takım, 6 puan gerisinde bulunduğu rakibini yenerse Dolmabahçe'deki stadında ilk derbi galibiyetine imza atacak.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda hizmete giren Vodafone Park'ta birçok önemli başarıya imza atarken, henüz derbi galibiyeti almayı başaramadı. Şu ana dek bu stadında 3 derbi mücadelesi oynayan siyah-beyazlılar, geçen sezon oynadığı bu karşılaşmalarda 2 kez berabere kaldı, 1 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligdeki 2 derbiyi beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbiyi ise kaybetti. Vodafone Park'taki ilk derbi maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşmasından da 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Stadındaki bir diğer derbi mücadelesini de Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı yapan Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Vodafone Park'taki 3 derbi maçta 3 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 4 gol gördü.

İlk derbi maçta geri dönüşe imza attı

Vodafone Park'taki ilk derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında geri dönüşe imza attı.

Geçen sezon rakibini 5. haftada Dolmabahçe'de konuk eden siyah-beyazlı takım, 8 ve 44. dakikalarda yediği gollerle maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamladı. İkinci yarıda oyuna ortak olmak için büyük mücadele veren Beşiktaş, 6 dakika içinde bulduğu gollerle eşitliği sağlamayı bildi. 73. dakikada Marcelo Guedes'in golüyle durumu 2-1'e getiren siyah-beyazlılar, 78. dakikada Cenk Tosun ile fileleri bir kez daha havalandırdı ve 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Olaylı kupa derbisi

Beşiktaş, Vodafone Park'taki ikinci derbi maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptı.

Kupanın son 16 turunda tek maç sistemine göre sarı-lacivertli ekibi Dolmabahçe'de konuk eden siyah-beyazlı takımda 41. dakikada Dusko Tosic, rakibi Robin van Persie'ye yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu pozisyonda yaşanan gerginlik mücadelenin devre arasına da yansıdı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçeli oyuncu Simon Kjaer arasında tartışma yaşandı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Van Persie'nin golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, rakibine 1-0 mağlup olarak kupadan elenirken, ayrıca bu stattaki ilk yenilgisini aldı.

Fenerbahçe karşısında 90+4. dakikada yıkıldı

Siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta yaptığı lig maçı da unutulmazlar arasına girdi.

Süper Lig'in 30. haftasında rakibini bir kez daha konuk eden Beşiktaş, maç içinde eline geçen fırsatları değerlendiremedi.

Siyah-beyazlı takım, 45. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Fenerbahçe'nin 88. dakikada Martin Skrtel ve 90+2. dakikada da Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalmasıyla büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rakibine üstünlük kurmayı başaramadı. Siyah-beyazlı ekip, 90+4. dakikada eski oyuncusu Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla Vodafone Park'taki 3. derbi maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

İç sahada 718 günlük derbi hasreti

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı mağlup ederek iç sahada 718 günlük derbi galibiyeti hasretini de sonlandırmaya çalışacak.

Beşiktaş, derbilerde evindeki son galibiyetini 2015-2016 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 14 Aralık 2015'te Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu sezonun ikinci yarısındaki 2 derbi maçını deplasmanda oynadı.