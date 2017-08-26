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Beşiktaş evinde galip

Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi.

Beşiktaş evinde galip

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Beşiktaş- Bursaspor maçının 18. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Hutchinson kafayla topu kale sahasına indirdi. Arka direkte Tosic, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

23. dakikada Bursaspor beraberliği sağladı. Soldan gelişen konuk takım atağında Beşiktaş savunmasında Hutchinson'dan seken topu önünde bulan Stancu, hızla ceza sahasına girdi. Stancu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu arka direkte müsait durumda bulunan Delarge verdi. Bu futbolcu da bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

İkinci yarı

64. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çeldi. Kale sahasının sağ çaprazında topu önünde bulan Hutchinson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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