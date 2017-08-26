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Beşiktaş evinde kazandı

- Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor'u 2-1 yendi - Beşiktaş, Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı - Siyah-beyazlılar, Bursaspor ile ligde oynadığı son 9 maçı da kazandı

Beşiktaş evinde kazandı


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, haftayı 3 puanla kapattı.

Vodafone Park'ta ağırladığı rakibini Dusko Tosic ve Atiba Hutchinson'un golleriyle 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar puanını 7'ye yükseltti.

Yeni transferi Delarge Dzon'un golüyle beraberliği yakalamasına rağmen İstanbul'dan mağlubiyetle ayrılan Bursaspor ise 3 puanda kaldı.


- Evindeki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı


Siyah-beyazlı takım, Bursaspor'u yenerek Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı.

Süper Lig'de iç saha maçlarında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında 29 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisar Belediyespor'a 2-0 yenilerek alan Beşiktaş, daha sonra seyircisi önünde mağlubiyet yüzü görmedi.

Beşiktaş 6'sı Başakşehir Fatih Terim, 1'i Atatürk Olimpiyat, 22'si Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı son 29 lig maçından 25'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve mağlubiyet yaşamadı.


- Bursaspor'u son 9 maçta da yendi


İki takım arasındaki rekabette daha önce oynanan son 8 maçı kazanan Beşiktaş, 2-1'lik sonucun ardından Bursaspor karşısındaki galibiyet sayısını 9'a yükseltti.

Son 15 karşılaşmada Bursaspor'a 1 kez yenilen siyah-beyazlı ekip, 2013-2014 sezonunda Bursaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek başladığı galibiyet serisini 9'a çıkardı.


- Tosic ve Hutchinson "siftah" yaptı


Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri atan Tosic ve Hutchinson bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Sırp futbolcu Tosic, son golünü geçen sezonun son maçında Osmanlıspor'a atarken, Hutchinson ise siyah-beyazlı ekibin Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada gol kaydetti.


- Adriano sakatlandı


Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Adriano Correia, bu sezon oynadığı ilk lig maçını tamamlayamadı.

Atiker Konyaspor ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında forma giydikten sonra sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşısında görev yapamayan Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa maçında da yedek soyunmuştu. Bursaspor maçının 79. dakikasında sakatlanan Adriano yerini Beck'e bıraktı.


- Galibiyet "üçlüsü" Pepe'den


Galibiyet sonrası "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı Beşiktaş'ta yeni transfer Pepe yaptırdı.

Taraftarların isteği üzerine kale arkasına giden futbolcular, Pepe'nin yönetiminde tezahürat yaparak galibiyeti kutladı.

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BeşiktaşBursasporFutbolPepeSüper Lig
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