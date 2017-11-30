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Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu

Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 33 maçta rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'ı Vodafone Park'ta ağırlayacak Beşiktaş'ın bileği, ligde iç sahada bükülmüyor.

Ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlarda uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Süper Lig'de iç saha karşılaşmalarında son yenilgisini Akhisarspor'a karşı aldı.

Siyah-beyazlı takım evinde oynadığı son 33 lig maçında mağlup olmadı. Süper Lig'de kendi sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 33 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

33 maçta 85 puan

Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 26'sı da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 33 maçta 26 galibiyet ve 7 beraberlikle 85 puan topladı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.

Geçen sezon Galatasaray ile oynanan lig maçının ilk yarısı 2-0 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sona ermiş, Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu gollerle derbiden 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

Tek mağlubiyet Türkiye Kupası'nda

Vodafone Park'ta oynadığı lig ve Avrupa maçlarında rakiplerine galibiyet sevinci tattırmayan Beşiktaş, kendi sahasındaki tek yenilgisini geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı kupa maçında aldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup oldu.

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BeşiktaşSporSüper LigVodafone Park
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