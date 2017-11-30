Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak maçta Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek.

Karşılaşmada Alper Ulusoy da dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Kariyerindeki 26. derbi

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 25 derbide düdük çaldı.

İstanbul bölgesi hakemi 1973 doğumlu Aydınus, son olarak geçen sezonun 30. haftasında 1-1 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev aldı.



Aydınus, daha önce 6 kez Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda görevlendirildi. Aydınus'un düdük çaldığı maçların 4'ünü Galatasaray, birini Beşiktaş kazandı, bir karşılaşma ise berabere bitti.



Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 gol atarken, Beşiktaş rakibine 7 golle karşılık verdi.



Tecrübeli hakem, iki takım arasındaki maçlarda 2 kez kırmızı, 30 kez de sarı kartına başvurdu. Fırat Aydınus, Galatasaraylı futbolculara 2 kırmızı, 13 sarı kart gösterirken, siyah-beyazlı oyunculara ise 17 sarı kart çıkardı.

Olaylı derbiyi yönetti

Fırat Aydınus'un yönettiği son Beşiktaş-Galatasaray derbisi olaylı geçti.



Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, siyah-beyazlı taraftarlar son dakikalarda sahaya girmişti. Bunun üzerine Aydınus, maçın tatil edilmesine karar vermişti.



Türkiye Futbol Federasyonu da Galatasaray'ı hükmen 3-0 galip ilan etmişti.

Beşiktaş, 2013'ten bu yana kazanamıyor

Beşiktaş, Fırat Aydınus'un yönettiği son 10 resmi maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.



Siyah-beyazlı takım, bu süreçte tek galibiyetini 2012-2013 sezonunda 2-0'lık skorla Orduspor karşısında elde etti. Beşiktaş, 27 Nisan 2013'te oynanan bu maçtan sonra Aydınus yönetiminde kazanamadı.

Muhabir: Emrah Oktay-Halil İbrahim Avşar