Beşiktaş-Gaziantepspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor ile yaptığı karşılaşmayı, siyah-beyazlı kulübün anlaşmak için İstanbul'a getirdiği Ryan Babel de statta izledi.

İstanbul'a dün akşam gelen Hollandalı futbolcu mücadeleyi locadan takip etti. Locanın alt tribününde yer alan taraftarlar, Babel'e sevgi gösterisinde bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilecek Babel'in, anlaşma sağlanması halinde sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.





- Şenol Güneş'ten tek değişiklik





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçında, son Kasımpaşa mücadelesine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı, Adriano Correia'nın sarı kart cezalısı olmasından dolayı zorunlu olarak bir değişikliğe gitti.

Cezası nedeniyle geçen hafta kadroda yer almayan Marcelo Guedes, Gaziantepspor maçında savunmanın göbeğindeki yerine döndü. Marcelo, Luiz Rhodolfo ile stoperde şans bulurken, genelde bu mevkide oynayan Dusko Tosic ise Adriano'nun yokluğunda savunmanın soluna geçti.





- Atiba Hutchinson'a plaket





Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, ülkesi Kanada'da 5. kez yılın futbolcusu seçilen Atiba Hutchinson'a maç öncesi plaket verdi.

Saha kenarında Ürkmezgil'in elinden plaketini alan Hutchinson'a tribünde bulunan taraftarlar da sevgi gösterisinde bulundu.





- Taraftarların ilgisi azaldı





Karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların ilgisi az oldu.

Sezon başından beri maçlarda genelde stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, Gaziantepspor maçına aynı ilgiyi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar oluşurken, mücadeleyi 20 bine yakın taraftar izledi. Gaziantepspor tribünleri ise tamamen boş kaldı.

Bu arada, Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan, taraftarların isteği üzerine iki emniyet mensubuyla tribünleri selamladı.

Siyah-beyazlılar, terör olaylarına tepki gösterdi. Terör saldırılarında verilen şehitler nedeniyle stat içinde müzik yayını yapılmadı.

Karşılaşma öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu.





- İbrahim Üzülmez, ikinci kez rakip oldu





Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, bu sezonun ilk yarısında eski takımı Beşiktaş'a ikinci kez rakip oldu.

Sezona Gençlerbirliği teknik direktörü olarak başlayan Üzülmez, bu kulüple yollarını ayırdıktan sonra Gaziantepspor'un başına geçti.

Beşiktaş, Üzülmez'in görev yaptığı dönemde deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmıştı.



