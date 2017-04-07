



İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yarın oynanacak Beşiktaş maçının bordo-mavili takımın Avrupa kupalarına katılması için büyük önem taşıdığını söyledi.

Mehmet Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, yetiştiği takıma karşı sahaya çıkacağını belirterek, "Şenol Güneş'in kendi stadında kendi takımı ile bir maçı var." dedi.

Trabzonspor'un ikinci yarıdaki performansının Beşiktaş maçı öncesinde kendine umut verdiğinin dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Trabzonspor ikinci yarıda dolu dizgin geliyor, hiç yenilmedi. Çok puan aldı ve yukarıyı zorluyor. Fenerbahçe ile 3 puan farkı var. Diğer takımların yaptığı kayıplarla 3.'lük şansı bile gözüküyor. Beşiktaş maçını kazanmak için oynayacak. Bu tempoda giderse kazanabilir de. Beşiktaş güçlü ama Trabzonspor daha istekli. Trabzonspor yeni alınan oyuncularla düzeldi. Çok zor ve güzel bir maç olacak. Maç ortada, kesin favori yok. Trabzonspor'u öne çıkarmamın nedeni, ikinci yarıdaki performansı ve yeni oyuncular. Tabii ki o tılsım bir noktada durur, her maçı kazanamazsın. Beşiktaş istikrarlı gidiyor. Şenol Güneş en başarılı dönemini yaşıyor. Ben başkanı olduğum için onu da alkışlıyorum. Başarılı olması hoşumuza gidiyor. Trabzonspor'un çıkışını sürdürmesi ve Avrupa'ya gitmesi lazım. İnşallah güzel bir maç olur. İkisi de iddialı, kim şanslı ve o gün iyiyse kazansın."





- "Ersun Yanal, Trabzonspor'u 50. yılında şampiyon yapabilir"





Trabzonspor'un ligin ikinci yarısındaki performansını devam ettirmesi halinde 50. yılını kutlayacağı gelecek sezon şampiyonluğu kazanabileceğinin altını çizen bordo-mavili kulübün eski başkanı, "Gelecek sezon şampiyonun kim olacağını şimdiden bilmek çok zor. Herkes yola şampiyonluk için çıkıyor ama tahmin edilmeyen arızalar olabiliyor. Mesela, bu sezon Fenerbahçe'nin pahalı ve iyi bir kadrosu var ama hoca seçiminde bir bocalama oldu. Bilmiyorum belki bizim Aziz hocalık yapmaya çalışıyorsa ondan da sorun olmuş olabilir. Gelecek sezon şampiyon olmak istiyoruz, 50. yılda çok güzel olur ancak tabii sahadaki şartlar denk düşerse." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ı bilgili ve donanımlı bir teknik direktör olarak tanımlayan Mehmet Ali Yılmaz, " Ersun Yanal'ın donanımı tamdır. Beyni çalışır ama ilk yarıda ona destek verilmedi. Güvendiğiniz insanın ayağı kayabilir, hemen itmemelisiniz. Ersun Yanal, Trabzonspor'u 50. yılında şampiyon yapabilir. Başarılıdır, ekibini şampiyonluğa da taşıyabilir. İyi bir hocadır. Daha iyileri de vardır belki ama şu an bizdeki iyidir." değerlendirmesinde bulundu.





- "Benim adım da Avni Aker gibi yok olur"





Trabzonspor'un maçlarına yıllarca ev sahipliği yapan eski stada adını veren Hüseyin Avni Aker'in unutulmaması ve adının yaşatılması gerektiğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Avni Aker adı unutulmamalı, adı bir yere konmalı. Yıllarca adından bahsettiğimiz Avni Aker yok olmamalı. Adam yıllarca beden terbiyesinde çalışmış, kendi yerini bağışlamış, stat yapılmış. 50 senedir milletin hafızasında olan adam yok. Böyle olmamalı, onu bir yerde yaşatmalıyız."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın son dönemde alınan sonuçlarla başarılı olduğunu söyleyen Mehmet Ali Yılmaz, "Türkiye'de saha sonuçları esastır, kulübün tesisi ve diğer imkanları var. Borcu çok ama Muharrem de gayet soğukkanlılıkla işi sırtladı götürüyor. Şimdilik alkış. Seneye yeni transfere de ihtiyaç olacak. Bu borçları sonra nasıl öderiz bilmiyorum. Hep benim tesislerin satışı gündemde, Kartal ve Trabzon. Tesisler satılırsa benim adım da Avni Aker gibi yok olur. Ben bunları onun için mi yaptım. Çocuk yaşımda güçlükle Anadolu'da ilk tesisleri yaptım. Onlara göz dikilmesi beni rahatsız ediyor. Bir ara haberler çıktı 'Kartal şu kadar, Trabzon bu kadar, borçlar ödeniyor, para da artıyor' dediler." şeklinde konuştu.





- "Sürpriz olmazsa Beşiktaş artık şampiyon"





Mehmet Ali Yılmaz, Medipol Başakşehir'in 5 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş'ın büyük oranda şampiyonluğu garantilediğini iddia etti.

"Sürpriz olmazsa Beşiktaş artık şampiyon." diyen Yılmaz, "Başka bir takımın Beşiktaş'ı geçmesi çok zor. Büyük bir aksilik olmazsa Beşiktaş şampiyon. Şampiyonluğunu şimdiden kutlamak lazım." şeklinde görüş belirtti.

Şenol Güneş'in Beşiktaş yönetimi ile çok uyumlu çalıştığını vurgulayan Trabzonspor'un eski başkanı, şunları kaydetti:

"Şenol Güneş'in bilgisi, becerisi, yönetimle bütünleşmesi başarıyı getiriyor. Başkanla uyumlu, gayet iyi gidiyorlar. Şenol zaten uyumludur, yönetimlerle iyi çalışır. Çok bekledi, bu başarı hakkı bence. Beşiktaş ligde ve Avrupa'da yoluna devam ediyor. Beşiktaş Şenol Güneş'le devam etmeli, daha iyisini bulamazlar."

Trabzonspor'un Şenol Güneş'in evi olduğunu aktaran Mehmet Ali Yılmaz, "Trabzonspor Şenol Güneş'i her zaman ister ama kaç yaşına kadar bu işi yapacağına bağlı. Bir yaş haddi varsa, Şenol da bunu Beşiktaş'tan yana kullanabilir. Trabzon, Şenol Güneş'in sevildiği yer." diye konuştu.

Yılmaz, son olarak Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Olcay Şahan ile ilgili olarak ise "Olcay Beşiktaş'ta küsmüş, Trabzonspor'da patladı. 'Beni bıraktınız ama bakın ben buyum' demek istiyor. Bu Trabzonspor için iyi bir durum." ifadelerini kullandı.











