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Beşiktaş haftayı bir puanla kapattı

Süper Lig'in 12. haftasında oynan Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor maçı 0-0 sona erdi.

Beşiktaş haftayı bir puanla kapattı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında oynan Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor maçı 0-0 sona erdi.

İlk yarı

1. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Siyah-beyazlı takımın hızlı gelişen atağında Quaresma'nın soldan ortasında Lens altıpasın önünde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

9. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Talisca, Kadir Keleş'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 11. dakikada topun başına geçen Quaresma'nın penaltı vuruşunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu tamamlayan Negredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

22. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor'un soldan kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Fabricio gole izin vermedi. Dönen topa Miguel Lopes vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvaryak yeniden kornere gitti.

32. dakikada Negredo altıpasın sağından meşin yuvarlağı içeri çevirdi, Lens kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

40. dakikada ceza sahası dışında toplu buluşan Quaresma'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Lukac'ta kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta Miguel Lopes ceza sahası içinde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'da kaldı.

52. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Talisca'nın kafayla vurduğu topu kaleci son anda kornere çeldi.

54. dakikada Tosic'in soldan ceza sahasına yaptığı ortaya Talisca kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

57. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahasının önünden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın şutunda top baraja çarparak direkten döndü.

64. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor'un hızlı hücumunda Larsson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Onur Ayık meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Hutchinson'ın ters vuruşunda kaleye giden top kaleci Fabricio'ya çarparak oyun alanına geri döndü.

71. dakikada Adriano'nun soldan gönderdiği pasta Talisca uzak mesafeden topa sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

80. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor 10 kişi kaldı. Babel ile girdiği mücadelede yerde kalan Henrique, Medel'e yaptığı hareketin ardından maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

90+3. dakikada Quaresma'nın sağdan yaptığı ortada Tosic meşin yuvarlağa kafayla vurdu, kaleci Lukac gole izin vermedi.

90+4. dakikada Larsson'un uzaktan şutunda kaleci Fabricio topu kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul

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BeşiktaşFutbolSporSüper LigTeleset Mobilya Akhisarspor
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