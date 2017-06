"Beşiktaş her yerde olan bir kulüp" - Kulüp başkanı Orman: "Beşiktaş dünyanın her yerinde örgütlenmiş bir sivil toplum örgütüdür. Tek işimiz var sporla insanları mutlu etmek ve ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan amblemimizi her yerde temsil edebilmektedir"

09 Haziran 2017 Cuma 23:25