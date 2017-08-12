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Beşiktaş ile Antalyaspor 43. randevuda

- İki takım arasında ligde geride kalan maçlarda Beşiktaş 29, Antalyaspor 4 kez galip geldi - Rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 17 karşılaşmadan 14'ünü kazanan Beşiktaş, son 26 müsabakadan ise sadece birini yitirdi - Siyah-beyazlılar, ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 21 maçta rakibini 17 kez yendi, tek mağlubiyetini 1998'de aldı

Beşiktaş ile Antalyaspor 43. randevuda


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 42 lig karşılaşmasının 29'unu Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 90 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 34 gol kaydedebildi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Beşiktaş 3-0 galip geldi, Antalya'daki müsabaka ise golsüz bitti.


- Beşiktaş, son 26 maçta sadece 1 kez yenildi


Rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 17 karşılaşmadan 14'ünü kazanan Beşiktaş, son 26 müsabakadan ise sadece birini yitirdi.

Antalyaspor'a 1997-1998 sezonunun ikinci yarısında, 3 Mayıs 1998'de İstanbul'da yapılan maçta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 26 müsabakanın 20'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı, sadece 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Antalya'daki randevuda 2-0 kaybetti.


- Beşiktaş, evinde açık ara üstün


Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 21 karşılaşmanın 17'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.

Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 44 kez havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 7 gol gördü.


- Antalyaspor'un deplasmandaki tek galibiyeti 1998'de


Antalyaspor, lig tarihinde Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçlarda sadece bir kez galip gelebildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 21 deplasman maçındaki tek galibiyetini 1998'de elde etti. 3 Mayıs 1998 tarihinde İnönü Stadı'ndaki maçı 1-0 kazanan Antalyaspor'un başında, halen siyah-beyazlıları çalıştıran Şenol Güneş bulunuyordu.

Öte yandan, rakip sahadaki son 5 maçta Beşiktaş'a gol atamayan Antalyaspor, son 10 deplasmanda ise sadece bir kez fileleri havalandırabildi.

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AntalyasporBeşiktaşFutbolSüper LigSüperlig
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