Beşiktaş ile Gaziantepspor 61. maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Gaziantepspor, lig tarihinde yarın 61. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 1979-1980 sezonunda başlayan rekabette 60 lig maçı yapıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçların 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 19 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Beşiktaş'ın 97 golüne, Gaziantepspor 50 golle karşılık verdi.



Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Gaziantep ve İstanbul'da aynı skorla 4-0 kazandı.



Gaziantepspor 7 maçtır kazanamıyor

Gaziantepspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maçtır yenemiyor.



Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 3-2'lik skorla alan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonraki 7 randevuda 5 kez yenildi, 2 kez berabere kaldı.



En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1996-1997 sezonunda İstanbul'daki maçta 5-1, geçen sezon da Gaziantep ve İstanbul'da 4-0'lık skorlarla aldı.



Gaziantepspor ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlu galibiyetler alabildi.



Bu arada, iki takım arasındaki en gollü maç 1995-1996 sezonunda İstanbul'da oynandı ve Beşiktaş'ın 5-3 kazandığı karşılaşmada futbolseverler toplam 8 gol izledi.

