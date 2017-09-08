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Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor 19. randevuda

- Geride kalan lig maçlarından 10'unu Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı - Karabük'te yapılan 9 maçın 5'inde Beşiktaş, 3'ünde ise ev sahibi ekip galip geldi

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor 19. randevuda


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 19. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 18 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 34 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı, ikinci yarıda Karabük'te ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.


- Karabük'teki maçlar


İki takım, yarınki müsabakanın oynanacağı Karabük'te daha önce 9 lig maçında karşılaştı.

Karabük'teki maçlardan 5'ini Beşiktaş, 3'ünü ev sahibi ekip kazandı, bir maç da berabere bitti.

Beşiktaş, deplasman maçlarında 19 gol atıp, kalesinde 9 gol gördü.


- Maçlar


Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor takımları arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

-------------- ------------------------------------------- ---------

1993-1994 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 4 - 1

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 2 - 1

1997-1998 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0 - 5

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 0

1998-1999 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 2

2010-2011 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 4

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1

2011-2012 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 0

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 1

2012-2013 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0 - 3

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 2 - 2

2013-2014 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 0 - 0

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 0

2014-2015 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 2

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 2 - 1 (Ankara)

2016-2017 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 3 - 1

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 2 - 1

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BeşiktaşFutbolKARDEMİR KARABÜKSPORSüper Lig
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