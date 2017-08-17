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Beşiktaş ile Kasımpaşa 29. randevuda

- İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 19'unu Beşiktaş, 3'ünü Kasımpaşa kazandı - Beşiktaş, son 4 maçın 3'ünde puan kaybettiği rakibine, deplasmandaki son 2 müsabakada mağlup oldu

Beşiktaş ile Kasımpaşa 29. randevuda


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 29. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 28 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 19'unu Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 60 golüne, Kasımpaşa 24 golle cevap verdi.

Geçen sezonki maçları ev sahibi takımlar kazandı, Kasımpaşa 2-1, Beşiktaş ise 4-1 galip geldi.


- Kasımpaşa, evindeki son 2 maçı kazandı


Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında ağırlayacağı rakibini son 2 sezonda evinden puansız gönderdi.

Beşiktaş, son 4 maçın 3'ünde puan kaybettiği rakibine, deplasmandaki son 2 müsabakada mağlup oldu.

İki takım arasında 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı. Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar 4-1 kazandı.

Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

- Maçlar

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon1. Maç2. Maç 1959-1960 0 - 0 1 - 0 1960-1961 1 - 1 3 - 0 1961-1962 1 - 0 0 - 0 1962-1963 3 - 0 3 - 1Beyaz Grup 3 - 0 2 - 0Final Grubu1963-1964 4 - 0 2 - 0 2007-2008 2 - 1 4 - 2 2009-2010 2 - 1 2 - 2 2010-2011 1 - 1 1 - 0 2012-2013 3 - 1 1 - 3 2013-2014 3 - 0 2 - 1 2014-2015 2 - 0 5 - 1 2015-2016 3 - 3 1 - 2 2016-2017 1 - 2 4 - 1

Not: Sonuçlarda ilk takım olarak Beşiktaş alınmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolKasımpaşaSüper Lig
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