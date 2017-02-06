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Beşiktaş ile Vodafone'nun sponsorluk sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş Kulübü, forma göğüs sponsoru Vodafone ile olan sözleşmesini iki sezon daha uzattı. Siyah-beyazlı kulüp, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için Vodafone'dan 10 milyon doları artı KDV alacak.

Beşiktaş ile Vodafone'nun sponsorluk sözleşmesi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, forma göğüs sponsoru Vodafone ile olan sözleşmesini 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını kapsayacak şekilde iki sezon daha uzattı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi̇ ve Ti̇caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon AŞ arasında 20 Ağustos 2013 tarihinde imzalanmış Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında 2014-2015 sezonunda başlayan forma göğüs reklamı (ana sponsorluk) anlaşmamız, sözleşmede yer alan uzatma opsiyonu kullanılarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 Milyon Amerikan Doları + KDV tutarı karşılığında 2 sezon daha uzatılmıştır."

Muhabir: Emrah Oktay

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolSponsorSporSüperligVodafone
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