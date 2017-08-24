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Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Fransa'nın Monaco, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Leipzig takımları ile eşleşti.

Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan siyah-beyazlılar, Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Leipzig ile G Grubu'nda yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 12 Eylül'de başlayıp, 6 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Süper Lig şampiyonu unvanıyla, "Kupa 1"e doğrudan katılma şansı yakalayan Beşiktaş, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak.
Siyah-beyazlılar, bu organizasyonda geçen sezon da grup aşamasında mücadele etmişti.
Muhabir: Serhat Bağbars

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiSporFutbolBeşiktaş
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