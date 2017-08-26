Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Derneği ve grup şirketleri ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 30 Haziran 2017 itibarıyla toplam borcunun 1 milyar 766 milyon 209 bin 342 lira olduğu açıklandı.

Vodafone Park moda merkezinde gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında, denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün mali durumuyla ilgili bilgi verdi.

Tuncel, Beşiktaş Kulübü Derneği ve grup şirketlerinin borcunun 697 milyon 769 bin 562 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun 1 milyar 68 milyon 439 bin 780 lira, toplam borcun ise 1 milyar 766 milyon 209 bin 342 lira olduğunu belirtti.

Feyyaz Tuncel, kulübün toplam alacaklarının ise 243 milyon 208 bin 581 lira olduğunu duyurdu.

Futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalarak önemli bir gelir elde ettiğini aktaran Tuncel, "Kulübümüzü ve tüm sporcularımızı bu başarılardan dolayı kutluyorum. Bu başarıların sürmesi mali yapımız açısından da önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Hilmi Sever