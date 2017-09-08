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"Beşiktaş JK Şeref Turu" başladı

- Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye'nin ilk stadyum turunu Vodafone Park'ta "Beşiktaş JK Şeref Turu" adıyla hayata geçirdi


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Jimnastik Kulübünün "Beşiktaş JK Şeref Turu" adını verdiği stat turu başladı, Vodafone Park kapılarını sporseverlere açtı.

Siyah-beyazlı kulüp, Türkiye'nin ilk stadyum turunu hayata geçirdi.

Sporseverler stat gezisinin ilk gününe büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda kişinin sabah saatlerinde bilet kuyruğu oluşturduğu görüldü.

Geziye katılanlar, Vodafone Park'ın özel tasarlanmış rotasında rehberler eşliğinde basın tribünü, basın locası, yönetim locası, basın toplantı odası, soyunma odaları, yedek kulübesi, saha içi gibi merak edilen bölümleri dolaştı.

Pazartesi hariç haftanın her günü 10.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek tur, 6 yaşından küçükler için ücretsiz olurken, tam bilet 25, 6-14 yaş çocuklar, öğrenciler ve 65 yaş üstü sporseverler için 15 lira olarak belirlendi. Beşiktaş JK Şeref Turu ve Beşiktaş JK Müze gezisi olarak sunulan kombin biletlerin fiyatları ise indirimli 25, tam 35 lira.

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BeşiktaşBeşiktaş JK Şeref TuruFutbolSüper LigVodafone Park
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