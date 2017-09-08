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Beşiktaş kafilesi Karabük'e gitti

- Siyah-beyazlı kafilede sakatlığı bulunan Adriano ve Gökhan Gönül yer almadı

Beşiktaş kafilesi Karabük'e gitti


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen taktik idmanın ardından kara yoluyla Karabük'e giden kafileye sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle dünkü idmana katılmayan Adriano Correia ve sakatlık sonrası bireysel çalışmalarına devam eden Gökhan Gönül dahil edilmedi.

Beşiktaş, Karabük'te kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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BeşiktaşFutbolKARDEMİR KARABÜKSPORSüper Lig
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