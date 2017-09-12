Beşiktaş kafilesi, Porto'ya gitti





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk haftasında yarın oynayacağı Porto maçı için Portekiz'e gitti.

Özel bir uçakla Porto'ya hareket eden siyah-beyazlı kafilede teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak ve Ahmet Cihat Kumuşoğlu da yer aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Porto maçı kadrosuna tüm oyuncuları dahil etti.

Beşiktaş, son çalışmasını maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda TSİ 21.30’da yapacak.

Antrenmandan önce Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.