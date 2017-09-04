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Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol...

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pas çalışmasının ardından minyatür kale maç oynadı.

Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenmanın son bölümünde Anderson Talisca, Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Ryan Babel, şut çalışması gerçekleştirdi.

Milli takımlarda bulunan Cenk Tosun, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Aras Özbiliz, Matej Mitrovic, Pepe, Ricardo Quaresma, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar idmanda yer almadı.

Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında hafif sakatlık geçiren Adriano Correia, salonda çalışırken, Gökhan Gönül ise kondisyoner eşliğinde sahada antrenman yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da antrenmanın bir bölümü takip etti.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.


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