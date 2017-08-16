Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde akşam gerçekleştirilen idmanda, siyah-beyazlılar ilk bölümde pas ağırlıklı bir çalışma yaptı. Daha sonra taktik uygulamalar üzerinde duran oyuncular, antrenmanı çift kale maç ve şut çalışmalarıyla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.