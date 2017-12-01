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Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Dünya takımı olma yolunda hızla ilerliyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Dünya takımı olma yolunda hızla ilerliyoruz. Türkiye’nin yükselen değeri olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde ortaya koyduğu performansla Türk futbolunun lokomotifi haline gelmiştir." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Dünya takımı olma yolunda hızla ilerliyoruz

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulübü iyi bir yere getirdiklerini ancak henüz hedefledikleri yerde olmadıklarını söyledi.

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Fikret Orman, Beşiktaş dergisinin aralık sayısındaki başyazısında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen başarılara dikkati çekerek, "Zor bir geçmişten bugünün aydınlık Beşiktaş’ına kavuştuk. Ama hala hayal ettiğimiz yere ulaşmış değiliz. Her başarı, bir sonraki başarının hedefini beraberinde getirir. Yine önümüzde zor bir süreç var ama beraberinde daha da aydınlık yarınlara ulaşacağımıza şüphe duymuyorum. Gecemizi gündüzümüze katmaya ve hep birlikte ortak hedeflerimiz için kenetlenmeye devam edeceğiz. Beşiktaş'ımız, bugüne kadar oynadığı gibi devam ettiği sürece UEFA Şampiyonlar Ligi’nde her takımı zorlayacak, her engeli birer birer geçecektir." ifadelerine yerdi.

"Beşiktaş, Türk futbolunun lokomotifi haline gelmiştir"

Beşiktaş'ın dünyanın birçok ülkesinde taraftarı olduğunu hatırlatan Orman, şu görüşlere yer verdi:

"Dünya takımı olma yolunda hızla ilerliyoruz. Türkiye’nin yükselen değeri olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde ortaya koyduğu performansla Türk futbolunun lokomotifi haline gelmiştir. Devler liginde son on altıya adını yazdıran ekibimiz, aynı zamanda son beş yılda ülke puanına en çok katkı yapan takım olma özelliğini taşıyor. Amacımız futbolu güzelleştirirken, Türk futbolunun marka değerini de hep birlikte yükseltmektir. Biz Beşiktaş ailesi olarak her zaman, her kulvarda aynı hırs ve inançla mücadelemizi yapacağız. İnanıyorum ki Beşiktaş ligde üçüncü kez üst üste şampiyon olacak ve yakın gelecekte Avrupa’da da inşallah kupa bizim müzemize gelecek."

Muhabir: Ercan Doğan

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFikret OrmanSpor
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