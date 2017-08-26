Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Şampiyonlar Ligi deplasmanlarına taraftar götürmeyeceğiz

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kendileri üzerine oyunlar oynandığını belirterek, "Samsun'da oynanan maçta gördük, Beşiktaş üzerinde büyük bir kıskançlık ve oyunlar dönmekte. Kenetlenmemiz lazım." dedi.

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Vodafone Park moda merkezinde yapılan divan kurulu toplantısında konuşan Fikret Orman, her gün bir başka olayla karşılaştıklarını dile getirerek, "Biz Beşiktaş'ı yönetirken, bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Bir gün FETÖ'cü yapıyorlar, bir gün bel altına iniyorlar. Kenetlenip Beşiktaş'a yakışır efendilik içinde kulübümüzü iyi temsil etmeye çalışıyoruz. Bu zor senede daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Hocamızla hiçbir problemimiz olmamıştır"

Başkan Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile aralarında sorun olduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığı ancak bunun gerçek olmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Şenol hocayla yönetim arasında problem olduğunu söylüyorlar. Göreve geldikten 1,5 sene sonra devre arasında Galatasaray'dan bir oyuncu (Dany Nounkeu) aldık. Sezon sonu mali ve idari kongrede, 'Bu oyuncuyu niye aldınız?' diye sordular. O soruya cevap olarak, 'Hocamız talep etti.' demek bize yakışan bir cevap olamazdı. Diğer takımlarda olduğu gibi hocaların dönem dönem ayrılma ihtimali vardır. Futbol mühendisliği bizim tarafımızdan yapılır. Bugüne kadar yapılan pozitif ve negatif ne varsa bizim sorumluluğumuzdadır. Basın devamlı olarak, 'Hoca öyle dedi, böyle dedi.' diyerek, Beşiktaş'ı karıştırmaya çalışıyor. Hocamızla hiçbir problemimiz olmamıştır. Kuvvetler ayrılığı ve kimin ne yapacağı bellidir. İki senedir şampiyonuz. Bunu iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Bu oyunlara kulaklarınızı kapatın. Beşiktaş'ın kimseyle problemi yoktur. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün işimiz Beşiktaşlıları mutlu ve gururlu yapmak."

"Transferde nokta atışlar yaptık"

Siyah-beyazlı kulübün iyi bir transfer dönemi geçirdiğinden söz eden Orman, "İyi bir transfer dönemi geçirdik. Umarım memnun etmişizdir." açıklamasında bulundu.

Transferlerin takıma büyük katkı sağlayacaklarına inandıklarını kaydeden siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Transferde nokta atışlar yaptık. Biz şımarmayacağız, şeffaf olacağız. Bizim gizleyecek bir şeyimiz yok. Yönetim kurulu olarak ilk geldiğimiz günden beri yetimin hakkını kimseye yedirmemek üzerine çalışmaktayız. Bütçemiz dahilinde gideceğiz. Herkese yakın olmaya çalışacağız. Beşiktaş'ı bütün dünyaya tanıtacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa maçlarına taraftar götürülmeyecek

Fikret Orman, geçen sezon Fransa'da Olympique Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar sonrasında UEFA'nın iki kulübe de 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdiğini hatırlatarak, Şampiyonlar Ligi'nde yurt dışı deplasmanlarına taraftar götürmeyeceklerini açıkladı.

Verilen ertelemeli ceza sonrası çok daha dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lyon'daki maçta olaylar çıktı ve UEFA Disiplin Kurulu iki kulübü de disipline sevk etti. Ben ve hukukçularımız görüşmelere katıldık. UEFA, kuralları gereği bizim bölgemizde olmasa dahi 2 sene içinde bir daha böyle bir durumla karşılaşırsak men cezası verecek. Çok ağır bir ceza ancak kurallar böyle olduğu için yapacak bir şey yok. Kura çekiminde UEFA Başkanı ile bir görüşme yaptım. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da benimle beraberdi. Durumu izah ettik. Avrupa'da Türk olup, yabancı pasaportu olan çok taraftarımız var. Kendi taraftarımızı kontrol etsek de onlara satılan bilet bizim ukdemizde değil, bunu ifade ettik. UEFA Başkanı da haklı olduğumuzu ancak kuralların böyle olduğunu söyledi. Göreve geldikten sonra ilk sene UEFA Finansal Fair Play, ikinci sene de 3 Temmuz süreci yüzünden gidemedik. Büyük sıkıntı yaşadık. Bu sezon üç deplasmana da taraftar götürmeyeceğiz. Kulübü yönetim kurulu seviyesinde temsil edeceğiz. Buna mecburuz. Herhangi bir olay bize mal edileceği için bu riski alamazdık. Üç deplasmana tur düzenlemeyeceğiz, gelmeyin. Beşiktaş'a zarar verecek bir durum yaşamak istemiyoruz. Taraftarlarımız içerideki maçlara gelsinler."

"Bütün kulüplerde borç net, bizde brüt açıklanıyor"

Beşiktaş'ta borçların brüt üzerinden açıklandığını bunun da kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini anlatan Orman, "Bütün kulüplerde borç net, bizde brüt açıklanıyor. Beşiktaş'ın borcu var ama alacağı da var. Net borç dersek gerçeğini açıklamış oluruz. Alacakları düştüğümüzde borç 1 milyar 523 milyon oluyor. Kimseden bir şey sakladığımız yok ama kamuoyunun da yanlış yönlendirmeyi doğru bulmuyorum." dedi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul