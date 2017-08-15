Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ürkmezgil: Yeni sezonda da kesinlikle avantajlıyız

İSTANBUL - Ercan Doğan

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, son 2 sezonda olduğu gibi oturmuş kadrolarıyla 2017-2018'de de şampiyonluk için avantajlı olduklarını söyledi.

Ürkmezgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı takımın sezonun ilk haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiğini ve 2017-2018'deki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Yeni sezonda da kesinlikle avantajlıyız." dedi.

Kendisinin her zaman temkinli konuşan biri olduğuna dikkati çeken Ürkmezgil, ligde bütün takımların iyi kadrolar kurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dört büyükler ve Medipol Başakşehir iyi futbol oynuyor. Bu sezon kendini ispatlamış, oturmuş kadroya sahip ve takım olabilen ekipler başarıyı yakalayacak. Bu nedenle Beşiktaş ve Başakşehir'in avantajı var. Bir arada oynamaya alışkın takımlar. Galatasaray ile Fenerbahçe yeni ve iyi oyuncular transfer etti. Kadro bütünlüğü sağlayan, beraber oynama alışkanlığına sahip takımlar yarışta şanslı olacaklar."

"Meyve veren ağaç taşlanır"

Rakip takım yöneticilerinin Beşiktaş ile ilgili açıklamalarına değinen Ürkmezgil, kendilerine yönelik eleştirilerin normal olduğunu kaydederek, "Beşiktaş, son iki sezonun şampiyon takımı. Meyve veren ağaç taşlanır. Hedef tahtası seçilmesi doğal, ben yadırgamıyorum. Önemli olan bel altına inmeden tenkitler olması. Bizim buna alışkın olmamız gerekiyor. Orantısız olursa koskoca Beşiktaş Kulübü bunların karşısında sessiz kalmaz. Bizim şu anki tavrımız 'Efendi Beşiktaş' şeklinde." değerlendirmesinde bulundu.

"Seyircisiz maç Türk futbolu için acı verici bir şey"

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile yaptığı karşılaşmada, bir maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların Vodafone Park'ta olmamasına değinen Ürkmezgil, "Seyircisiz maç Türk futbolu için acı verici bir şey." ifadesini kullandı.

Sezonun açılış maçında bu talihsizliği yaşadıklarını ve taraftarların Pepe ile diğer transferleri ilk müsabakada izleme fırsatından yoksun kaldığını anlatan Ürkmezgil, şunları söyledi:

"Sezonun ilk maçı maalesef çağ dışı bir şekilde oynanmış oldu. Ceza, hiçbirimizin kabul etmediği şekilde geldi. Başka bir statta yaşanan olaydan dolayı ceza aldık. Taraftarlar kaç aydır maçları bekliyor. Başkanımız Fikret Orman'ın sağduyusuyla olabilecek sıkıntılar önlendi. Taraftarlar Pepe'yi göremedi, dört gözle onu bekliyorlardı. Gelir kaybımız oldu. Dolu bir statta ilk maçımızı oynayacaktık."