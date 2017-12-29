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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin...

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi, PFDK'ya sevk edildi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin 27 Aralık Çarşamba günü televizyon programında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Kurulun Süper Lig takımları Bursaspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor ve TFF 2. Lig ekibi Bucaspor'u da çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk ettiği ifade edildi.

Ayrıca Teleset Mobilya Akhisarsporlu oyuncu Anıl Karaer ve Antalyasporlu futbolcu Maicon'un kural dışı, Kayserispor Kulübü görevlisi Oğuzhan Erdoğmuş'un da sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

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