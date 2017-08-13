Beşiktaş Kulübü Seba'yı andı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yayımladığı ve Seba'nın fotoğrafı ile "Beşiktaş'ı üzmesinler" sözünün yer aldığı mesajda, "Onursal başkanımız Süleyman Seba'yı vefatının üçüncü yılında saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan bugün saat 14.00'te Akaretler'deki Şairler Parkı'nda bulunan Süleyman Seba'nın heykelinin önünde taziye defteri açılacak. Saat 17.00'de aynı yerde kulüp tarafından anma töreni düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Seba, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anılacak.

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan anma mesajı

Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. eba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Muhabir: Elif Nur Çolak