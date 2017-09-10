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Beşiktaş Kulübünden taraftarına çağrı:

- "Porto-Beşiktaş maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz"

Beşiktaş Kulübünden taraftarına çağrı:


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Portekiz ekibi Porto ile 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı öncesinde taraftarlarına çağrıda bulunarak, müsabakayı izlemek için stada gitmemelerini istedi.

Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olayların ardından UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan siyah-beyazlı kulüp, dört dilde açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün, taraftarlarına yönelik Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Yönetim Kurulu kararıyla Porto-Beşiktaş maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolPortoUEFA Şampiyonlar Ligi
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