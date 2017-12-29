Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Beşiktaş Kulübünden taraftarlarına uyarı

- Siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Doğuş maçında tribün olayları yaşanmaması için taraftarlarına uyarıda bulundu

Beşiktaş Kulübünden taraftarlarına uyarı


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Doğuş arasında 31 Aralık Pazar günü yapılacak derbi öncesinde siyah-beyazlı kulüp, tribün olaylarının yaşanmaması için taraftarlarını uyardı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önceki maçlarda tribün olayları nedeniyle birçok ceza alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tek hedefi şampiyonluk olan Beşiktaş Sompo Japan takımımıza taraftarımızın en iyi desteği vereceğinden şüphemiz yoktur. Unutmayalım ki daha önce meydana gelen tribün olaylarından dolayı kulübümüz birçok kez para cezasına çarptırılmış ve artık oluşacak olaylardan ötürü ağır para ve saha kapatma cezalarıyla karşı karşıya kalmış durumdadır. Fenerbahçe Doğuş maçında alacağımız bir ceza, bir sonraki iç saha maçında takımımızı yalnız bırakmak demektir. Fenerbahçe Doğuş maçında, sadece takımımıza destek olalım. Küfür etmeyelim, ettirmeyelim. Sahaya yabancı madde atmayalım, attırmayalım."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BasketbolBeşiktaş Sompo JapanFenerbahçe DoğuşTahincioğlu Basketbol Süper LigiUyarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5