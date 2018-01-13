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Beşiktaş, Larin'i borsaya bildirdi

Beşiktaş, Kanadalı forvet oyuncusu Larin'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş, Larin'i borsaya bildirdi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Christopher Larin'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin ile transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Orlando City forması giyen 22 yaşındaki Larin, 87 karşılaşmada 43 gol attı.

Muhabir: Ercan Doğan

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