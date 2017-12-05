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Beşiktaş Leipzig'e gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında yarın Leipzig ile karşılaşacak Beşiktaş, Almanya'ya gitti.

Beşiktaş Leipzig'e gitti

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında yarın Leipzig ile Red Bull Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig şehrine gitti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil'in başkanlık ettiği kafileye siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in 19 oyuncuyu dahil ettiği bildirildi.

Beşiktaş son idmanını bugün TSİ 21.30'da maçın oynanacağı Red Bull Arena'da yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş ise TSİ 21.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Siyah-beyazlılar maçın ardından İstanbul'a dönecek.

Muhabir: Hüseyin Eroğul

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLeipzigSporUEFA Şampiyonlar Ligi
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