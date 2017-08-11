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Beşiktaş, Medel transferini açıkladı

- Siyah-beyazlı kulüp, Gary Medel'in transfer edildiğini, Twitter hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu

Beşiktaş, Medel transferini açıkladı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcu Gary Medel'in transfer edildiğini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında paylaşılan, taraftarlar arasında son günlerin moda sloganı olan "Come to Beşiktaş" videosuyla Medel'in kadroya dahil edildiği duyuruldu.

Hazırlanan videoda, Şilili futbolcuyu siyah-beyazlı takıma çağıran isim Beşiktaş'ın Sunderland'den kadrosuna kattığı Jeremain Lens ve Atiba Hutchinson'ın oğlu Noah Hutchinson oldu. İkilinin Medel'i telefonla aradığı ve "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" dediği, Şilili oyuncunun ise "I'm coming to Beşiktaş (Beşiktaş'a geliyorum)" yanıtı verdiği görüldü.

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