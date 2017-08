Beşiktaş, Medel'i basına tanıttı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'den 3 yıllığına kadrosuna kattığı Şilili milli oyuncu Gary Alexis Medel Soto'yu basına tanıttı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katıldı. Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Berk Hacıgüzeller, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Hüseyin Mican da toplantıyı salonda takip etti.

Törende açıklamada bulunan Orman, Medel'in başka tekliflere rağmen Beşiktaş'ı seçtiğini belirterek, "Bizim için mutlu bir gün. Hayırlı olsun. Beşiktaş camiası ve kurumumuzla gurur duyuyorum. Transfer döneminde, transfer etmek istediğimiz oyuncuların hepsine başka kulüplerden de teklifler vardı. Teklifler maddi olarak fazla olsa bile oyuncular, Beşiktaş Kulübünde oynamayı, profesyonelce yönetilen bir kulübe gelmeyi ve huzurlu bir ailenin parçası olmayı tercih etti. Bunların en önemlilerinden biri de Medel." diye konuştu.

Başkan Orman, iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Medel, takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Beşiktaş'a gelmeyi çok istedi, biz de kendisini çok istedik. Sonunda imzayı attık. Transferde payı olan Medel'e ve kıymetli eşine 'Hayırlı olsun.' diyorum. Transfer komitesi, yine çok iyi çalışmalar yaptı. Onları da tebrik ediyorum. Allah utandırmasın. Büyük Beşiktaş taraftarıyla bu hafta sonu buluşacaktık ama cezadan dolayı ilk maç kapalı olacağından kısmet Kasımpaşa maçında olacak. Bizim açımızdan artık transferin de son dönemlerine geldik. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Medel'e 'Ailemize hoş geldin.' diyorum."

Sezon sonunda planladıkları üç transferi de gerçekleştirdiklerini anlatan siyah-beyazlı kulübün başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ta transfer bitmez. Devre arası olur, şimdi olabilir. Bizim için enteresan şeyler olabilirse, olabilir. Üç transfer yapacağımızı söyledik ama 5 yaptık. Orkan Çınar, yatırımdı. Gökhan Töre sakatlandığı için Lens ile anlaştık. Ana stratejimiz 3 idi, onları da yaptık. Geniş bir kadromuz var. Oynayamayacak futbolcularımız mevcut. Onların değerlendirilmesi lazım. Biraz satış yapacağız. Herkes bana, 'Şunu alalım, bunu alalım.' diye yazıyor. Beşiktaş kadrosunun yabancı futbolcu sayısını alt alta yazdığınız zaman bunları hayalcilik olarak görürsünüz. Kadromuzda yabancı futbolcu sayısı fazla. Forma şansı bulamayacak oyuncuları kiralamaya veya satmaya çalışacağız. Beşiktaş'ın şu anda iki tane 11 çıkarabilecek kadrosu var ama transferde her an her şey olabilir."





- Medel: "Beşiktaş, çok büyük bir aile ve kulüp"





Gary Medel, Beşiktaş'ın büyük bir aile ve kulüp olduğunu vurgulayarak, siyah-beyazlıların başarılarına katkı vermek istediğini söyledi.

Transferinde emeği geçen başkan Fikret Orman'ın yanı sıra yöneticilere teşekkür eden Medel, "Taraftarlara bana verdikleri destekten ve sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Benim ve ailem için çok büyük bir gün. Beşiktaş, çok büyük bir aile ve kulüp. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. İki kez üst üste şampiyon oldular. Bu başarıları devam ettirmek için buradayım." diye konuştu.

Farklı mevkilerde oynadığının hatırlatılarak, hangisinde daha rahat ettiğinin sorulması üzerine 30 yaşındaki futbolcu, "İlk 11'de oynadığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Stoper, sağ bek veya orta saha çok önemli değil." şeklinde görüş belirtti.





- "Medel, Melo'dan efendi"





Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, Medel'in Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan daha efendi olduğunu söyledi.

"Pitbull" lakaplı Medel'in, Melo ile aynı lakaba sahip olduğunun hatırlatılarak, "İkisinin de lakabı pitbull ama farkları nedir?" sorusu üzerine araya giren Fikret Orman, "Bu efendi bir defa. Efendi Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

Gary Medel ise Brezilyalı futbolcu ile Inter'de beraber oynadıklarını aktararak, "Melo, eski takım arkadaşım. Kendisiyle güzel günlerim geçti. Ona saygım var. İyi bir oyuncu. Ben de onun burada bıraktığı başarıların üstüne çıkmak ve arkamda güzel izler bırakmak istiyorum." diye konuştu.





- 12 numaralı formayı giyecek





Medel, Beşiktaş'ta 12 numaralı formayı giyecek.

Şilili futbolcu, 12 numaranın taraftarı simgelediğini vurgulayarak, "Beşiktaş'ın büyük taraftarı var. 12 numarayı seçtim, çünkü 12 numara taraftarın numarası. Boca Juniors'tan da teklif aldım ama Beşiktaş'ı seçtim. Burada da en az o kadar ateşli taraftar ve çok büyük bir kulüp beni bekliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Fikret Orman ise Medel'in taşıyacağı forma numarası hakkında, "Medel, futbol kariyerine Arjantin'de Boca Juniors'ta başladı. Orada da bizim gibi çok tutkulu bir taraftar kitlesi var. Hangi numarayı istediğini sorduğumda 12 numarayı istediğini söyledi. Orada da 12 numara taraftar için veriliyor. Taraftarla en iyi ilişkisi olan oyunculardan biri olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün transfer döneminde yayınladığı videolarla gündeme getirdiği, "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) sloganını değerlendiren Şilili milli futbolcu, "Yeni bir şey ve dikkat çekici. İnsanların beğenmesi önemli, bizim ne düşündüğümüz değil. Herkes de beğendi." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, yayınladıkları "Beşiktaş'a gel" videolarının dünyada yaklaşık 1,5 milyar defa görüntülendiğini dile getirerek, "Ülkemizin tanıtımı açısından önemli bir şey yaptığımızı düşünüyorum. İletişim birimini tebrik ediyorum. Devam edecekler, güzel şeyler yapacaklar." diye konuştu.