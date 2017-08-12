Beşiktaş, Medel'i basına tanıttı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katıldı. Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Berk Hacıgüzeller, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Hüseyin Mican da toplantıyı salonda takip etti.

Törende açıklamada bulunan Orman, Medel'in başka tekliflere rağmen Beşiktaş'ı seçtiğini belirterek, "Bizim için mutlu bir gün. Hayırlı olsun. Beşiktaş camiası ve kurumumuzla gurur duyuyorum. Transfer döneminde, transfer etmek istediğimiz oyuncuların hepsine başka kulüplerden de teklifler vardı. Teklifler maddi olarak fazla olsa bile oyuncular, Beşiktaş Kulübünde oynamayı, profesyonelce yönetilen bir kulübe gelmeyi ve huzurlu bir ailenin parçası olmayı tercih etti. Bunların en önemlilerinden biri de Medel." diye konuştu.

Medel: Beşiktaş, çok büyük bir aile ve kulüp

Gary Medel, Beşiktaş'ın büyük bir aile ve kulüp olduğunu vurgulayarak, siyah-beyazlıların başarılarına katkı vermek istediğini söyledi.

Transferinde emeği geçen başkan Fikret Orman'ın yanı sıra yöneticilere teşekkür eden Medel, "Taraftarlara bana verdikleri destekten ve sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Benim ve ailem için çok büyük bir gün. Beşiktaş, çok büyük bir aile ve kulüp. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. İki kez üst üste şampiyon oldular. Bu başarıları devam ettirmek için buradayım." diye konuştu.

Farklı mevkilerde oynadığının hatırlatılarak, hangisinde daha rahat ettiğinin sorulması üzerine 30 yaşındaki futbolcu, "İlk 11'de oynadığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Stoper, sağ bek veya orta saha çok önemli değil." şeklinde görüş belirtti.

12 numaralı formayı giyecek

Medel, Beşiktaş'ta 12 numaralı formayı giyecek.

Şilili futbolcu, 12 numaranın taraftarı simgelediğini vurgulayarak, "Beşiktaş'ın büyük taraftarı var. 12 numarayı seçtim, çünkü 12 numara taraftarın numarası. Boca Juniors'tan da teklif aldım ama Beşiktaş'ı seçtim. Burada da en az o kadar ateşli taraftar ve çok büyük bir kulüp beni bekliyordu." değerlendirmesinde bulundu.