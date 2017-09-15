Beşiktaş Mogaz'ın Avrupa serüveni başlıyor





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında 17 Eylül Pazar günü Portekiz ekibi Sporting CP ile karşı karşıya gelecek.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Hentbolda Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın grubunda, Makedonya'dan HC Metalurg, Ukrayna'dan HC Motor Zaporozhye, Fransa'dan Montpellier ve Rusya'dan Chekhovskie Medvedi takımları da yer alıyor.

VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 29 Kasım-1 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.