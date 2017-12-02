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Beşiktaş Mogaz'ın konuğu Chekhovskie Medvedi

- Siyah-beyazlı erkek hentbol takımı, EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki son maçında yarın Rusya temsilcisini ağırlayacak

Beşiktaş Mogaz'ın konuğu Chekhovskie Medvedi


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. ve son maçında yarın Rusya temsilcisi Chekhovskie Medvedi ile karşılaşacak.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Geride kalan 9 haftada dörder galibiyet ve mağlubiyet, bir beraberlikle üçüncü sırada bulunan siyah-beyazlılar, gruptan çıkma şansını daha önce yitirmişti. Rusya temsilcisi ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

İki takım arasında Rusya'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş Mogaz, 29-27'lik skorla kazanmıştı.

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Beşiktaş MogazChekhovskie MedvediD GrubuHENTBOLVELUX EHF Şampiyonlar Ligi
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