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Beşiktaş, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 28 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından kupa maçının hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir...

Beşiktaş, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 28 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından kupa maçının hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Adriano Correia, Jeremain Lens, Anderson Talisca, Fabricio Agosto Ramirez ve Gary Medel'in yanı sıra grip olan Necip Uysal katılmadı.

Antrenmanda futbolcular 5'e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Alvaro Negredo, Oğuzhan Özyakup ve Ryan Babel'in yer aldığı turuncu takım, üçlü turnuvanın galibi olurken, yeşil takımda forma giyen Cenk Tosun'un sevinç görüntülerinde yer almaya çalışması takım arkadaşlarını güldürdü.

İdmanın sona ermesinin ardından Ricardo Quaresma ve Orkan Çınar, serbest vuruş çalıştı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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