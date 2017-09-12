Beşiktaş Portekiz'de





PORTO (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu ülkeye geldi.

Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla hareket eden siyah-beyazlı kafile, kente ulaştı. Beşiktaşlı oyuncuları, birkaç siyah-beyazlı taraftar karşılarken, havalimanındaki Portekizliler de özellikle vatandaşları Pepe ile Ricardo Quaresma'ya büyük ilgi gösterdi. Portekizli futbolseverler, bu oyuncuların yanı sıra Beşiktaş'ın diğer tecrübeli isimleri Adriano Correia ve Alvaro Negredo ile fotoğraf çektirip, imza aldı. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de bazı Portekizli futbolseverlerin atkılarını imzaladı.

Portekizli basın mensuplarının da Beşiktaş'a ilgisi yoğun oldu.

Bu arada, bu sezon Avrupa kupasındaki deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararı alan Beşiktaş Kulübünün bu yöndeki uyarılarına rağmen, bazı siyah-beyazlı taraftarların da Porto'ya geldiği görüldü.

Beşiktaş, Porto karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.





- Çebi: "Önemli bir maça çıkacağız"





Havalimanında takımı karşılayan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, gruptaki ilk maçta galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Takımın durumunun iyi olduğunu ve dinlenerek Portekiz'e geldiğini belirten Çebi, "Sorun yok. Büyük takımlar, büyük takımlarla maç yaparlar. Biz de büyük takımız, burada büyük bir takımla maç yapacağız, sonuç sonra geliyor." dedi.

Porto'nun güçlü bir takım olduğunu kaydeden Çebi, "Yarın belki üç puan alırız ve eve döneriz. Önemli bir maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon UEFA'nın kulübe verdiği cezanın ardından 2016-2017'deki Avrupa maçlarına taraftar götürmeme kararı almalarına rağmen, Porto'ya bazı siyah-beyazlıların gelmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Çebi, şunları aktardı:

"Polisiye tedbir alamayız. Gelmemelerini rica ettik. Buradaki kulüplere de 'taraftarlarımızı getirmeyeceğiz' diye söyledik. Haksız uygulamalara maruz kalıyoruz. UEFA ve tahkim kurullarında istediğimiz sonuçları alamadık. Haklı olduğumuz yerlerde haksız duruma düştük. Bu nedenle fedakarlığı taraftarlarımızdan istedik. Umarım uyarlar."

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Porto'nun Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar'ın siyah-beyazlı formayla gördüğü kırmızı kartın hatırlatılması üzerine Çebi, "Aboubakar bunu değerlendirsin. O gün bizi yaktı, inşallah Porto'yu da yakar. O gün bizi zor durumda bıraktı. İyi futbolcu, bize çok katkı verdi ama o günü unutmuş değilim. O gün Beşiktaş'a zarar verdi, inşallah bunlardan ders çıkarmıştır. Her futbolcunun bundan ders alması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Karabük'ün ardından Porto'da da sıcak bir havanın olduğunun hatırlatılması üzerine Çebi, "Buraya rahat gelsinler diye Karabük'te ön alıştırma yaptık." diye konuştu.



