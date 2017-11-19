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Beşiktaş-Porto maçına doğru

- Porto Teknik Direktörü Conceiçao'nun İstanbul'a getireceği 20 futbolcu arasında sakatlıkları süren Marega, Otavio ve Soares yer almadı

Beşiktaş-Porto maçına doğru

ANKARA (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 21 Kasım Salı günü ağırlayacağı Porto'nun, İstanbul'a getireceği 20 oyuncu belli oldu.

Porto'dan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergio Conceiçao'nun seçtiği oyuncular arasında sakatlıkları devam eden Marega, Otavio ve Soares yer almadı.

Portekiz kulübü ayrıca Twitter hesabından İstanbul ve Vodafone Park'a ait görüntüler paylaşarak, taraftarlarına Sultanahmet Camisi, Ayasofya, Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı, Kapalıçarşı, Yerebatan Sarnıcı'nı gezmeleri tavsiyesinde bulundu.

Porto kafilesindeki futbolcular şöyle:

Casillas, Jose Sa, Maxi, Marcano, Hernani, Brahimi, Aboubakar, Oliver, Alex Telles, Herrera, Corona, Layun, Andre Andre, Ricardo, Danilo, Reyes, Sergio Oliveira, Felipe, Diogo Dalot, Bruno Costa.

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BeşiktaşFutbolPortoUEFA Şampiyonlar Ligi
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