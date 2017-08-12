Beşiktaş, rekorlarıyla lige damga vurdu





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna evinde Antalyaspor maçıyla başlayacak Beşiktaş, 59 yıllık lig tarihine geçen birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlıların ligdeki dikkati çekici unvanlarından biri en uzun süre yenilmeyen ekip özelliği taşıması oldu.

Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek sona erdi.





- 13 maçlık kazanma serisi





Lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş'a ait.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.





- Namağlup tek şampiyon





Ligin 59 yıllık geçmişinde şimdiye kadar sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.





- En farklı galibiyet de Beşiktaş'ın elinde





Ligin 59 yıllık geçmişinde en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti.

Siyah beyazlılar, 1989-1990 sezonun 6. haftasında, 15 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek tarihe geçti.

Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini atan Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3), siyah beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.





- "Derbi kralı" Beşiktaş





Beşiktaş, bir sezonda önemli rakiplerini her iki maçta da yenen tek takım olarak tarihe ismini yazdırdı.

Siyah-beyazlılar, şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı.

Beşiktaş ayrıca, bu 4 maçta kalesinde hiç gol görmeyerek, ayrı bir rekora imza attı.





- Beşiktaşlılar seyirci rekorunu kırdı





Lig tarihinde seyirci rekorunun kırıldığı maç, 2013-2014 sezonunun 5. haftasında, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 22 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki sarı-kırmızılı ekibin hükmen 3-0 kazandığı karşılaşma olarak kayıtlarda yer alıyor.

Tamamen Beşiktaşlı taraftarların yer aldığı olaylı derbiyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklandı. Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda, 21 Eylül 2003 tarihinde yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.





- Derbilerde kötü rekoru da var





Beşiktaş, bir sezonda dört derbi maçı da hiç gol atamadan kaybeden takım olarak tarihe geçti.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Slaven Bilic'in görev yaptığı 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0, Galatasaray'a da her iki maçta 2-0 yenilerek, 4 derbiyi de gol atamadan yitirdi.





- 5 kırmızı kart gören tek takım





Türkiye'nin 59 yıllık en üst kademe lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım Beşiktaş oldu.

Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu yönetiminde 2002-2003 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve sonraki sezonun ilk yarısını rakiplerinin önünde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 2003-2004'ün ikinci yarısına ise şok bir sonuçla başladı. Ligin 18. haftasında, 25 Ocak 2004 tarihinde BJK İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçında siyah beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, skor 4-1 Samsunspor lehineyken, 85. dakikada gösterdiği son kırmızı kartın ardından kurallar gereği maçı bitirirken, Türkiye Futbol Federasyonu, skoru hükmen 4-0 olarak Samsunspor lehine tescil etti.