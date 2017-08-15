



İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş RMK Marine'de 12 oyuncunun sözleşmesi yenilendi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesine açıklamada bulunan genel menajer Erdem Göksel, takımdaki 12 oyuncuyla sözleşme yenilediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Antrenörümüz Tacettin Çıpa, idari menajerimiz Handan Karatekin, masörümüz Gökhan Kesen, mekanikerimiz Ekrem Bektaşoğlu ve oyuncu kadromuzla yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adayıyız. Rakiplerimiz bu hıza ulaşamadı. Rakiplerimizi izliyor ve gereken transferleri düşünüyoruz. Bize her zaman destek olan başkanımız Fikret Orman'a, yönetim kurulu üyemiz Erdal Karacan'a, genel koordinatörümüz Levent Çifter'e, Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç'a ve Koç Holding'e teşekkür ediyorum."