Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilki başardı





İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Portekiz'in Porto takımıyla 1-1 berabere kalan Beşiktaş, son 16 turuna yükselerek tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Rakibi karşısında 29. dakikada 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 41. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle beraberliği sağladı. İkinci yarıda Ricardo Quaresma ve Ryan Babel ile iki önemli pozisyonu değerlendiremeyen Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak, grup mücadelesinin bitmesine bir maç kala lider olarak adını üst tura yazmayı başardı.





- Kuveyt Meclis Başkanı da izledi





Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim de karşılaşmayı izledi.

Marzouq Al-Ghanim, mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile protokol tribününde takip etti.





- Yenilgisiz yoluna devam ediyor





Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçını da yenilgisiz tamamlayarak yoluna namağlup devam etti.

G Grubu'ndaki ilk 3 maçını kazanan Beşiktaş, sonraki iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. İlk maçta Porto'yu 3-1 yenen siyah-beyazlılar, ardından Leipzig'i 2-0 ve Monaco'yu 2-1 mağlup etti. Son iki karşılaşmasında Monaco ve Porto ile evinde 1-1'lik skorlarla ayrılan Beşiktaş, 11 puana ulaşarak gruptan çıktı.





- Maç sonrası büyük sevinç





Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı oyuncular ve taraftarlar, gruptan çıkmanın sevincini coşkulu bir şekilde yaşadı.

Saha içinde birbirine sarılan oyuncular, daha sonra tribüne yöneldi. Taraftarlarla tezahürat yapan futbolcular, gruptan çıkmayı doyasıya yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına bir ilki yaşatan teknik direktör Şenol Güneş'e de sevgi gösterisinde bulundu.





- Aboubakar üçlü çektirdi





Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ın karşılaşma sonrası eski takımı Beşiktaş'ın taraftarlarına üçlü çektirmesi dikkati çekti.

Maç boyunca etkisiz bir oyun sergileyen Aboubakar, taraftarların isteği üzerine bu hareketi yaptı.

Aboubakar, Porto ile oynanan ilk karşılaşmayı kazanan Beşiktaş'ın soyunma odasına gitmiş ve siyah-beyazlı oyuncuların kutlamalarına katılmasıyla kendi camiasından tepki görmüştü.





- Fenerbahçe'yi yakaladı





Grupta 11 puana ulaşan Beşiktaş, Fenerbahçe gibi en yüksek puan alan Türk takımı oldu.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle grupta 11 puan elde etmişti. Siyah-beyazlı ekip, grupta namağlup yoluna devam ederek bu puana ulaştı ve sarı-lacivertli ekibin rekorunu egale etti.





- İç sahada yine yenilmedi





Beşiktaş, Avrupa kupalarında iç sahadaki başarılı performansını da sürdürdü.

Evinde son yenilgisini 2014-2015 sezonunda Belçika temsilcisi Club Brugge'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olarak alan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından üst üste oynadığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, bu 12 iç saha karşılaşmasında 5 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 20 karşılaşmada da sadece 1 kez mağlup oldu. Bu 20 karşılaşmadaki tek yenilgisini Club Brugge'a karşı alan Beşiktaş, rakiplerine 10 kez üstünlük sağlarken, 9 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Rakiplerini konuk ettiği son 20 maçta 32 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 18 gol gördü.





- Vodafone Park üst üste 5. beraberlik





Beşiktaş, Vodafone Park'ta üst üste 5. beraberliğini aldı.

Dolmabahçe'de resmi maçlardaki son galibiyetini Leipzig'i 2-0 mağlup ederek alan siyah-beyazlı takım, sonraki 5 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, bu süreçte Süper Lig'de Trabzon (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Teleset Mobilya Akhisarspor (0-0) maçlarında eşitliği bozamadı. Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ve Porto karşılaşmalarında da 1-1'lik skorlarla ayrıldı.





- Talisca'dan 6. gol





Karşılaşmanın 41. dakikasında Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 6. golüne imza attı.

Geçen sezon Avrupa'da 3 gol atan Talisca, Porto'ya attığı golle 2017-2018'de de aynı sayıya ulaştı.

Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole ulaşarak, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda aynı sayıda golü bulunan Oktay Derelioğlu'nu yakaladı.





- Azerbaycan'dan Beşiktaş'a destek





Beşiktaş'a Porto karşısında Azerbaycan'dan da destek geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 68 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 18.00'den 23.00'e kadar siyah-beyaz ışıklandırıldı. Statta ayrıca "Cometobesiktas" görseli kullanıldı.















