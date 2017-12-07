Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde para basıyor

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Beşiktaş, elde ettiği performansla Türk futbol tarihine geçerken, kazandığı parayla kasasını da doldurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, elde ettiği başarının yanı sıra pazarlama gelirleriyle Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda şimdiden yaklaşık 44 milyon avroyu kasasına koydu.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığı için 12 milyon 700 bin avro alan Beşiktaş, özellikle grup maçlarında gösterdiği performansla gelirini yükseltti. Rakiplerine 4 kez üstünlük sağlayarak toplam 6 milyon avro kazanan siyah-beyazlılar, 2 beraberlik sonunda 1 milyon elde etti.

Namağlup lider olarak grubu tamamlayan Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırarak 6 milyon avro daha kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, havuzdan gelecek 18 milyon avroyla gelirini 43 milyon 700 bin avroya çıkaracak.

Adını son 16 turuna yazdıran Beşiktaş, çeyrek finale yükselmesi durumunda 6,5 milyon avro daha kazanacak. Siyah-beyazlı kulüp, bunu başardığı takdirde bu sezon 50 milyon 200 bin avroyu kasasına koyacak.

Geçen sezon yaklaşık 40 milyon avro kazanmıştı

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Avrupa'da toplam 39 milyon 917 bin avro kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde 33 milyon 795 bin avro alan Beşiktaş, çeyrek finale çıktığı Avrupa Ligi'nde ise 6 milyon 122 bin avro elde etti.

Bu sezon şimdiden 43 milyon 700 bin avro kazanan ve geçen sezon da 40 milyon avroyu kasasına koyan siyah-beyazlıların 2 sezonda Avrupa'daki geliri, 83 milyon 700 bin avroyu buldu.

Muhabir: Ercan Doğan