Beşiktaş'ta hedef 100 milyon taraftar - Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: "Hedeflerimizden biri de 100 milyon Beşiktaşlıya ulaşmak" - "Yarın basket maçımız var. Bakarsınız takımı sahadan iki üç kere çekeriz"





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün hedefinin 100 milyon taraftar olduğunu söyledi.

1903 Karakartallar Derneği'nin Swissotel The Bosphorus'ta düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Orman, "İyi bir gidişatımız var ama yeterli değil. Daha hızlı büyümemiz, daha çok iş yapmamız lazım. Hedeflerimizden biri de 100 milyon Beşiktaşlıya ulaşmak. Türkiye'de 80 milyon var, yurt dışındakilerle beraber 90 milyon olur. Bunların hepsini Beşiktaşlı yapsak yine 100 milyona ulaşamıyoruz. İlk tohumu Kerkük'te attık. Yavaş yavaş diğer ülkelerde de Beşiktaşlı sayısını arttırmamız lazım. Bu bizim bir dünya kulübü olduğumuzun göstergesi olacak." ifadelerini kullandı.

Göreve başladıklarından itibaren tüm dünyada örgütlenmeye çalıştıklarını vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Hemen hemen her yerde derneklerimiz var. Tek amacımız Beşiktaş'ı iyi temsil etmek. Bu sadece bizim görevimiz değil. Beşiktaşlı olan herkesin üstlenmesi gereken görevlerden biri. Bir yerden sonra bizim de zamanımız ve gücümüz yetmiyor." şeklinde konuştu.

Vodafone Park'la taraftar profilinin değiştiğini aktaran Orman, şunları kaydetti:

"(İlk üç sene bizden bir şey istemeyin) demiştim. Stadımızı yaptık ve taraftarımızın da profili değişti. Artık olay olmuyor, küfür edilmiyor. Zamanında bilet alınmasın, maçlarımıza gelinmesin diye kampanyalar yapıldı. O zaman maçlara gelenler bize bağırmak için geliyorlardı ama hiç kimseye taviz vermedik. Bugüne gelene kadar da çok büyük mücadele ettik. Süleyman Seba'dan sonra bu konu üzerinde duran en çok biz olduk. Beşiktaş tapulu malımız değil. Bazen sertleştiğimiz de oluyor ama her şeyi Beşiktaş için yapıyoruz."



- "Bakarsınız takımı sahadan iki üç kere çekeriz"



Orman, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde siyah-beyazlı takımın karşılaştığı Anadolu Efes'in sahayı bir süreliğine terk ettiğini hatırlatarak, "Yarın basket maçımız var. Bakarsınız takımı sahadan iki üç kere çekeriz. Artık moda olmuş, ceza alınmıyormuş. Biz de sahaya bir girer bir çıkarız. Yarın bütün taraftarlarımızı maça bekliyorum. İnşallah finalde de hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.